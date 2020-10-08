Литва заблокировала финансирование ЕС для Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: medium.com

Речь идет о миллионах евро, которые предназначены Беларуси по программе трансграничного сотрудничества.

Как сообщает Reuters , Литва заблокировала 5,8 миллиона евро в платежах Беларуси по программе трансграничного развития, финансируемой ЕС. Литовское правительство опасается, что эти средства могут быть использованы не по назначению.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Литвы Божена Заборовска сообщила, что выплаты по программе трансграничной помощи, которую курирует Вильнюс, были приостановлены сразу после начала репрессий после президентских выборов.

По ее словам, платежи не будут осуществляться, пока литва не получит «разъяснения от Европейской комиссии об очевидных рисках».

Предназначенные белорусской стороне средства не были перенаправлены на другие цели и остаются отложенными до выяснения обстоятельств, добавила представитель МИД литвы.

Газета EU Observer сообщила во вторник, что Беларусь закупила 15 дронов наблюдения на деньги ЕС. Это вызвало настороженность: еврочиновники опасаются, что дроны могут быть использованы против демонстрантов. Начальник полиции Литвы Ренатас Позела сообщил журналистам, что средства на дроны были отправлены в Беларусь в первой половине 2020 года.

Программа финансирования направлена ​​на развитие регионов по обе стороны границы между Беларусью и членами ЕС Литвой и Латвией. ЕС должен внести 74 миллиона евро, при этом средства для Беларуси будут направлены через соседние страны ЕС.

Согласно первоначальным планам, ЕС должен был потратить на программу в общей сложности 18,4 миллиона евро в 2020 году, 10,7 миллиона евро в 2021 году и 3,5 миллиона евро в 2022-2024 годах.