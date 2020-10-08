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New York Times: Спутник зафиксировал два F-16 на аэродроме в Азербайджане
Источник материала: АФН
В азербайджанском аэропорту Гянджи были размещены как минимум два истребителя F-16, применение которых отрицает Баку.
Об этом на основании спутниковых изображений от 3 октября заявил журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт. Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter, передает РБК.
«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане находятся как минимум два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs», — написал Триберт.
Он отметил, что истребители на снимке были идентифицированы как F-16 на основании сравнения визуальных характеристик нескольких самолетов, в том числе МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которые эксплуатируются в Азербайджане.
«Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы — Турции — в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха», — предположил журналист.
Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Минобороны Армении 29 сентября сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. В ведомстве полагают, что он прикрывал базу беспилотников Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян утверждал, что Турция поддерживает Азербайджан дронами, персоналом и истребителями F-16. Однако Баку и Анкара опровергают информацию об участии Турции в конфликте.
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В азербайджанском аэропорту Гянджи были размещены как минимум два истребителя F-16, применение которых отрицает Баку.
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