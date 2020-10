New York Times: Спутник зафиксировал два F-16 на аэродроме в Азербайджане

Источник материала: АФН

В азербайджанском аэропорту Гянджи были размещены как минимум два истребителя F-16, применение которых отрицает Баку.

Об этом на основании спутниковых изображений от 3 октября заявил журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт. Снимки он опубликовал на своей странице в Twitter, передает РБК.

«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане находятся как минимум два F-16, показал наш анализ спутникового изображения компании Planet Labs», — написал Триберт.