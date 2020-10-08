Азербайджан обсудит с Минской группой ОБСЕ конфликт в Карабахе

Источник материала: АФН

В Женеве 8 октября состоится международная посредническая встреча в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана в среду, 7 октября.

Глава ведомства Джейхун Байрамов посетит Женеву с рабочим визитом, чтобы "встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и довести позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта до сведения другой стороны", - говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

Минская группа была создана в 1992 году с целью разрядки конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху 8 октября состоятся в Женеве, а 12 октября - в Москве, передает DW.

Пока неясно, приедет ли в Женеву и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, чтобы провести отдельные переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Представитель МИД Армении исключил возможность встречи Мнацаканяна с Байрамовым. По его словам, "нельзя одной рукой вести переговоры, а другой - военные операции".

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвращения под свой контроль этого района, населенного преимущественно этническими армянами.

Согласно официальным данным Еревана, с тех пор погибли не менее 340 человек, в том числе десятки мирных жителей, однако наблюдатели полагают, что на самом деле число жертв значительно выше. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов. По сообщению представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть родные места, спасаясь от боевых действий.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке вышел из состава Азербайджана в 90-х годах прошлого века после вооруженного конфликта, жертвами которого стали около 30 тысяч человек.