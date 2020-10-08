ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азербайджан обсудит с Минской группой ОБСЕ конфликт в Карабахе

08.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Женеве 8 октября состоится международная посредническая встреча в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана в среду, 7 октября.

Глава ведомства Джейхун Байрамов посетит Женеву с рабочим визитом, чтобы "встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и довести позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта до сведения другой стороны", - говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

Минская группа была создана в 1992 году с целью разрядки конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху 8 октября состоятся в Женеве, а 12 октября - в Москве, передает DW.

Пока неясно, приедет ли в Женеву и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, чтобы провести отдельные переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Представитель МИД Армении исключил возможность встречи Мнацаканяна с Байрамовым. По его словам, "нельзя одной рукой вести переговоры, а другой - военные операции".

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвращения под свой контроль этого района, населенного преимущественно этническими армянами.

Согласно официальным данным Еревана, с тех пор погибли не менее 340 человек, в том числе десятки мирных жителей, однако наблюдатели полагают, что на самом деле число жертв значительно выше. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов. По сообщению представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть родные места, спасаясь от боевых действий.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке вышел из состава Азербайджана в 90-х годах прошлого века после вооруженного конфликта, жертвами которого стали около 30 тысяч человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Женеве 8 октября состоится международная посредническая встреча в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, сообщило министерство иностранных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Седан Jaguar XE получил более мощный дизель и улучшенное оснащение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика