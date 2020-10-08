Польша выполнит требования Беларуси по отзыву дипломатов

Источник материала: АФН

МИД Польши выполнит обязательную рекомендацию белорусских властей о сокращении штата польского посольства.

ОБ этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомстве.

По данным собеседников издания, до окончания рабочего дня в пятницу, 9 октября, Беларусь покинут 32 польских дипломата. Со своей стороны, польские власти не намерены принимать ответные требования к беларусской стороне.

Как сообщалось, МИД Беларуси в ответ на введенные ЕС санкции потребовал от Литвы и Польши сократить штат посольств соответственно с 25 до 14 дипломатов и с 50 до 18 дипломатов.