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Более 20 человек обратились в больницы из-за взрывов боеприпасов под Рязанью
Источник материала: АФН
Из-за взрывов боеприпасов на складе Западного военного округа в районе поселка Желтухино Рязанской области 23 человека обратились в больницы, некоторые госпитализированы с порезами, один находится в тяжелом состоянии в реанимации.
СМИ сообщили, что снаряды взрывались каждые 5-10 секунд. На складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков достигал почти 20 километров.
Из-за инцидента эвакуированы более 1500 местных жителей, а в 13 населенных пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от места происшествия, отключили газ. В двух районах области введен режим чрезвычайной ситуации, передает DW.
Пожар повредил как минимум 17 строений, было приостановлено движение по трассе "Каспий". В связи со случившимся военные следователи возбудили уголовное дело.
В пресс-службе Западного военного округа заявили, что днем на территории склада загорелась трава, после чего из-за ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. К вечеру интенсивность взрывов на складе стала снижаться.
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Из-за взрывов боеприпасов на складе Западного военного округа в районе поселка Желтухино Рязанской области 23 человека обратились в больницы, некоторые...
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