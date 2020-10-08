Более 20 человек обратились в больницы из-за взрывов боеприпасов под Рязанью

Источник материала: АФН

Из-за взрывов боеприпасов на складе Западного военного округа в районе поселка Желтухино Рязанской области 23 человека обратились в больницы, некоторые госпитализированы с порезами, один находится в тяжелом состоянии в реанимации.

СМИ сообщили, что снаряды взрывались каждые 5-10 секунд. На складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков достигал почти 20 километров.

Из-за инцидента эвакуированы более 1500 местных жителей, а в 13 населенных пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от места происшествия, отключили газ. В двух районах области введен режим чрезвычайной ситуации, передает DW.

Пожар повредил как минимум 17 строений, было приостановлено движение по трассе "Каспий". В связи со случившимся военные следователи возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что днем на территории склада загорелась трава, после чего из-за ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. К вечеру интенсивность взрывов на складе стала снижаться.