«Минский барометр»: Минск может потерять украинский рынок

В условиях силового противостояния и повышенного внимания украинских СМИ к белорусским процессам власти Украины не могут себе позволить пойти на любые переговоры о развитии двустороннего сотрудничества.





Со стороны Беларуси на фоне резкой риторики и начавшегося дипломатического конфликта также сомнительны практические шаги по политической деэскалации ситуации. Формат дальнейшей работы с «переворачиванием страницы» возможен лишь при изменении формата политического кризиса в стране.

«Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра». Такое мнение высказывают эксперты Совета по международным отношениямв новом выпуске «Минского барометра».





Они отмечают, что начало активной фазы политического кризиса в Беларуси и эскалация в поствыборные дни не привела к обвалу уровня политических контактов, пока это не оказывает прямого влияния на экономику. Несмотря на негативные политические сигналы, экономическое сотрудничество двух стран продолжалось и развивалось по нарастающей. В частности, оживилась торговля. После провального первого квартала (-23%) динамика апреля-июня была позитивной, позволила вывести суммарный полугодовой показатель товарооборота на -14,9% к аналогичному периоду прошлого года. Украина существенно нарастила экспорт рыбы и рыбной продукции на белорусский рынок. Беларусь сохранила позиции в ТОП-10 импортеров украинской сельхозпродуции, но при этом существенно сократила импорт зерна. В то же время поставки белоруской агропродукции выросли в 2,3 раза.





На рынке топлива концерн «Белнефтехим» начинает отвоевывать утраченные позиции. По бензинам удалось довести продажи до показателей первого полугодия 2019 года. По дизельному топливу пока фиксируется снижение доли рынка до 23,2% (было 33%). С другой стороны, белорусские производители активно вошли на украинский рынок битума. Так, например, «Нефтебитумный завод» Шакутина в два раза увеличил отгрузку продукции на украинский рынок. Такой динамике способствует активное дорожное строительство (реализуемая государственная программа «Большая стройка»). Возобновлен экспорт электроэнергии из Украины в Беларусь. Операции проводит дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», которую можно назвать основным партнером Беларуси по энергетическим сделкам. И, наконец, Укртранснафта продолжает поставки азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Броды. Суммарное количество поставленного сырья таким образом превысило 400 тысяч тонн.





С другой стороны, как и предсказывалось в прошлых выпусках «Минского барометра», сохранились попытки украинских лоббистов закрыть рынок для белорусских товаров и услуг, используя политические механизмы. Таким образом, уровень экономического сотрудничества можно пока оценить как положительный. Однако политическая нестабильность может создать условия, при которых невозможно будет говорить не только о развитии торговли и кооперации, но и о сохранении ранее достигнутых уровней.





Дальнейшее затягивание противостояния на улицах белорусских городов грозит углублением политического конфликта и, если это произойдет, кризис белорусско-украинских отношений коснется и экономической сферы. В случае переформатирования белорусского кризиса в диалог о смене системы власти в стране возможно достаточно быстрое (за месяц-два) восстановление уровня политических отношений. Однако крупные проекты сотрудничества будут отложены до проявления контуров новой системы власти в Беларуси. На этом фоне часть украинских производителей и импортеров из третьих государств будут использовать политические тезисы и лоббизм для вытеснения белорусской продукции с рынка.



