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«Минский барометр»: Минск может потерять украинский рынок

08.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время ключевым фактором, влияющим на отношения Минска и Киева, останется политический кризис в Беларуси

«Минский барометр»: Минск может потерять украинский рынок
фото: ТАСС
В условиях силового противостояния и повышенного внимания украинских СМИ к белорусским процессам власти Украины не могут себе позволить пойти на любые переговоры о развитии двустороннего сотрудничества.

Со стороны Беларуси на фоне резкой риторики и начавшегося дипломатического конфликта также сомнительны практические шаги по политической деэскалации ситуации. Формат дальнейшей работы с «переворачиванием страницы» возможен лишь при изменении формата политического кризиса в стране.
Такое мнение высказывают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра». 

Они отмечают, что начало активной фазы политического кризиса в Беларуси и эскалация в поствыборные дни не привела к обвалу уровня политических контактов, пока это не оказывает прямого влияния на экономику. Несмотря на негативные политические сигналы, экономическое сотрудничество двух стран продолжалось и развивалось по нарастающей. В частности, оживилась торговля. После провального первого квартала (-23%) динамика апреля-июня была позитивной, позволила вывести суммарный полугодовой показатель товарооборота на -14,9% к аналогичному периоду прошлого года. Украина существенно нарастила экспорт рыбы и рыбной продукции на белорусский рынок. Беларусь сохранила позиции в ТОП-10 импортеров украинской сельхозпродуции, но при этом существенно сократила импорт зерна. В то же время поставки белоруской агропродукции выросли в 2,3 раза. 

На рынке топлива концерн «Белнефтехим» начинает отвоевывать утраченные позиции. По бензинам удалось довести продажи до показателей первого полугодия 2019 года. По дизельному топливу пока фиксируется снижение доли рынка до 23,2% (было 33%). С другой стороны, белорусские производители активно вошли на украинский рынок битума. Так, например, «Нефтебитумный завод» Шакутина в два раза увеличил отгрузку продукции на украинский рынок. Такой динамике способствует активное дорожное строительство (реализуемая государственная программа «Большая стройка»). Возобновлен экспорт электроэнергии из Украины в Беларусь. Операции проводит дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», которую можно назвать основным партнером Беларуси по энергетическим сделкам. И, наконец, Укртранснафта продолжает поставки азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Броды. Суммарное количество поставленного сырья таким образом превысило 400 тысяч тонн. 

С другой стороны, как и предсказывалось в прошлых выпусках «Минского барометра», сохранились попытки украинских лоббистов закрыть рынок для белорусских товаров и услуг, используя политические механизмы. Таким образом, уровень экономического сотрудничества можно пока оценить как положительный. Однако политическая нестабильность может создать условия, при которых невозможно будет говорить не только о развитии торговли и кооперации, но и о сохранении ранее достигнутых уровней.

Дальнейшее затягивание противостояния на улицах белорусских городов грозит углублением политического конфликта и, если это произойдет, кризис белорусско-украинских отношений коснется и экономической сферы. В случае переформатирования белорусского кризиса в диалог о смене системы власти в стране возможно достаточно быстрое (за месяц-два) восстановление уровня политических отношений. Однако крупные проекты сотрудничества будут отложены до проявления контуров новой системы власти в Беларуси. На этом фоне часть украинских производителей и импортеров из третьих государств будут использовать политические тезисы и лоббизм для вытеснения белорусской продукции с рынка.
 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшее время ключевым фактором, влияющим на отношения Минска и Киева, останется политический кризис в Беларуси
 
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