Белорусская таможня винит Литву: кто виноват в очередях на границе?









Более тысячи грузовиков по-прежнему стоят на границе со странами Евросоюза

По его словам, между странами было заключено соглашение, в котором прописывалось количество транспортных средств, которые они обязаны пропускать через границу ежедневно.





"Для того, чтобы предотвратить и нивелировать те негативные последствия, мы регулярно работаем с литовской стороной. Было заключено соглашение о предотвращении чрезвычайных ситуаций, коей сегодняшняя является. Взяли на себя обязательства принимать определенное количество транспортных средств каждая сторона. Для "Каменного Лога" – это не менее 500 транспортных средств. На сегодня мы говорим о том, что это обязательство выполняется крайне нерегулярно, что вызывает рост очередей", - сказал Андрей Ковальчук.





Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы большегрузами наблюдаются в последние несколько недель. По данным на сегодняшний день, выезда в Литву на территории Беларуси ждут 280 грузовиков. Больше всего очередь в пункте пропуска "Бенякони", где стоят 150 машин, еще 70 находятся в "Привалке" и 60 в "Каменном Логе".





Также, по данным Государственного пограничного комитета, наблюдаются очереди на выезд в Латвию.



