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Grazie mille! Итальянские политики принимали участие в "Марше освобождения политзаключённых"

08.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В "Марше освобождения политзаключённых" приняли участие итальянские политики Андреа Орландо и Барбара Палестрини, передаёт Радио "Свобода".

Grazie mille! Итальянские политики принимали участие в "Марше освобождения политзаключённых"
Марш освобождения политзаключённых в Минске / facebook.com/andreaorlandosp

Орландо — депутат парламента, заместитель председателя Демократической партии, был министром окружающей среды и министром юстиции. Палестрини — бывшая министр обеспечения равных прав. Они посетили Минск в минувшие выходные.

Орландо в своём аккаунте в фейсбуке описал свои впечатления от акции: "Мы встретили много людей, которые выступают против Лукашенко и требуют прекратить насильственные репрессии. Эти репрессии начались во время протестов против нарушений на выборах в августе этого года. Мы поговорили с жертвами этого насилия, женщинами и мужчинами, которые сильно пострадали, но не отступили от своей борьбы. Мы выразили им солидарность итальянских демократов".

Итальянский политик считает необходимым прервать молчание в европейских СМИ по поводу ситуации в Беларуси. Он призвал мобилизовать институты демократических стран, чтобы помочь мирной и демократической эволюции Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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В "Марше освобождения политзаключённых" приняли участие итальянские политики Андреа Орландо и Барбара Палестрини, передаёт Радио "Свобода".
 
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