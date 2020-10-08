Насмешили или удивили? Глава МИД Литвы удивлен решением России объявить Тихановскую в розыск

"Немного удивило, даже, наверное, как следует. Зачем это делать?", - сказал министр BNS в среду.





"Это делается в продолжение умаления, (попытке - ИФ) компрометировать КС. Это один из аспектов, чтобы не признавать его партнером в диалоге (...) Это досадно, так как КС - умеренный, не радикальный, не настроен против той же России", - сказал Линкявичюс.





По его словам, этим решением Россия четко показывает, что в случае приезда Тихановской в Беларусь или Россию, она сразу же будет задержана.





Линкявичюс также считает, что Москва может попытаться задержать лидера белорусской оппозиции и по каналам Интерпола.





"Эту ситуацию нужно предотвратить, так как политизированного розыска быть не должно. Нужно наблюдать, чтобы этого не произошло. Она не так часто ездит, однако, все же ездит", - добавил он.





Ранее в среду сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы данных МВД РФ.





Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.





сообщил "Интерфаксу", что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия союзных государств. Информированный источник позже"Интерфаксу", что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия союзных государств.





Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.





Бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич вслед за Тихановской объявлен в розыск в России.





Как следует из базы данных "Розыск", уроженец Минска Роман Протасевич 1995 года рождения разыскивается по уголовному делу. Однако статья УК, по которой возбуждено дело не приводится. Не приводятся и особые приметы разыскиваемого.













Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в Гродно . Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.





Тихановская не признала итоги выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.





Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.



