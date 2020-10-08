«Изменить Конституцию, чтобы не менять ничего»

Intex-press рассказали независимые эксперты. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь предлагает белорусам внести предложения по изменению Конституции страны. Принимать их будут до 25 октября. Для чего инициировали такую кампанию, в чем ее интрига и что могут изменить в Основном законе Беларуси,рассказали независимые эксперты.





Александр Класковский, политический аналитик:





– Я думаю, что этот анонс Палаты представителей вызван тем, что Лукашенко вынужден говорить на тему Конституции, и, скорее всего, не потому, что он сам горит желанием ее изменить. А потому, что, во-первых, ему надо как-то реагировать на этот политический кризис, который сейчас мы видим в Беларуси. Во-вторых, судя по всему, Москва его тоже подталкивает к конституционной реформе. Вполне возможно, что, когда Лукашенко встречался с Путиным в Сочи, со стороны Лукашенко прозвучали обещания в этом плане. Но, судя по всему, последний не очень-то хочет заниматься этой реформой, и не исключено, что на этой почве между ним и Москвой возникнут какие-то трения.





Сейчас, как мы видим, делаются какие-то формальные шаги, чтобы обозначить работу в этом направлении. Обращает на себя внимание небольшой срок, в течение которого можно направить предложения по изменению Конституции – до 25 октября, да сам анонс прозвучал вполголоса. Скорее всего, это сделано для того, чтобы поставить птичку, что, дескать, мы провели такую работу с общественностью.





Рядовым гражданам, не искушенным в юриспруденции и в политических вопросах, сложно будет предложить правильные, грамотные формулировки. Можно ожидать, что будут какие-то бытовые предложения типа «сделать пенсии побольше», «дороги отремонтировать» и т.п. Но это будет абсолютно не из той оперы.





Наработанные предложения на тему конституционной реформы есть у белорусской оппозиции. Есть также предложение, которое озвучивал Виктор Бабарико – проведение референдума по изменению Конституции, чтобы за основу взять Конституцию 1994 года. Но это, как известно, вызвало раздраженную и негативную реакцию со стороны Александра Лукашенко, который стал подменять тему, говорить, что оппозиция тянет нас в лихие 90-е, в годы разрухи, когда муки было на три дня, а белорусы ходили в лаптях и без штанов. Но ведь речь идет совершенно о другом – не о возврате в 90-е, а о возврате к принципам разделения власти.





Второй важный момент той Конституции – ограничение езидентства двумя сроками. Вот эти моменты, видимо, претят нынешнему белорусскому правителю. И я думаю, что если такого рода предложения будут высказаны сторонниками перемен, то вряд ли им дадут дальнейший ход.





К тому же сам нынешний парламент с большой долей условности можно назвать парламентом. На самом деле это карманная, послушная структура, филиал Администрации президента, где послушно проштамповывают те решения, которые спускаются свыше из той же Администрации или правительства. Надеяться, что парламент действительно запустит процесс свободной и смелой дискуссии по новой Конституции, – это наивность. Скорее всего, все, что последует за этим предложением, будет формальностью ради галочки. Если и будет готовиться новая Конституция, то это будет делаться по тем лекалам, которые будут предложены в первую очередь лично нынешним белорусским вождем.





Юрий Чаусов, юрист, политолог:





– Мы видим, что общественный консенсус относительно того, что Беларуси необходимы перемены, в белорусском обществе существует. И даже Александр Лукашенко вынужден акцентировать внимание на том, что он рассматривает возможность конституционной реформы как вариант будто бы таких перемен. На самом же деле запрос со стороны Палаты представителей – это попытка дать людям возможность выпустить пар иначе, нежели на акциях протеста.





Наверное, Александр Григорьевич вспоминает опыт своей юности в Советском Союзе. В период махрового застоя 70-х годов было масштабное обсуждение брежневской Конституции. Никто из политологов и историков не может сказать, что принятие Конституции в 1977 году вносило какое-то существенное изменение в политическую систему СССР. Тем не менее обсуждение было одним из самых крупных пропагандистских кампаний в 70-е годы. И каких-то политических целей режим тогда достиг.





То, что инициируется сейчас, наверное, лучше всего может быть сформулировано принципом «изменить Конституцию, чтобы не менять ничего». Все понимают, что политический режим в Беларуси не основан на конституционных нормах. Нигде не написано, что можно пытать инакомыслящих, что можно фальсифицировать выборы, что можно использовать любые методы для того, чтобы удержать власть. Этого нет в действующей Конституции и ни в какой ее редакции. И не будет, конечно, и в следующей. В Конституции есть нормы о свободе слова и собраний, о праве граждан участвовать в управлении своим государством через избранных представителей. И то, что в этом правовом акте появятся какие-то другие нормы, не имеющие прямого действия, большого значения иметь не будет.





Есть интрига, что друг Лукашенко, Владимир Путин, поддержал идею о том, что в Беларуси можно было бы провести конституционную реформу, что это, дескать, хорошая идея. Ходят даже слухи о том, что есть российские пожелания относительно того, что могло бы быть в белорусской Конституции. Но, на мой взгляд, это скорее инсинуации, поскольку и в России Конституция особого значения не имеет. Всерьез говорить о том, что власть Лукашенко или Путина ограничена конституционными нормами, не стоит.





Я могу предположить, что Конституцию немного приведут в соответствие с тем, какой дизайн приобрела фасадная часть белорусского режима: чтобы несоответствие реалиям не так бросалось в глаза. Возможно, в нее включат Всебелорусское народное собрание. Лукашенко считает его главным своим демократическим институтом, но в Конституции оно отсутствует. Но для реального распределения власти это значения иметь не будет.

Мы видим, что раньше люди, не очень-то следившие за белорусскими политическими событиями, вдруг узнали, что выборы фальсифицируются, как они фальсифицировались 20 лет. Может быть, сейчас они поверят и в то, что конституционная реформа действительно возможна в существующем режиме.





Будет интересно, какой будет реакция на этот процесс тех людей, которые называют себя новой оппозицией, ведь предложения по изменению Конституции принимаются не просто так. Заявлено, что будет проведено Всебелорусское народное собрание и там эти предложения будут обсуждать. И перед новой оппозицией встает выбор, как относиться к этим фасадным мероприятиям. Это вызов для нее. Сбор законодательных предложений выглядит как демократическая процедура. Но выборы — тоже вроде бы демократическая процедура. Старая оппозиция, правозащитники говорили, что выборы фальсифицируются, но новые политические силы предпочитали этого не замечать, говорили, что выборы сфальсифицировать невозможно. Сейчас они говорят о другом, но вопрос в том, как этот урок будет использоваться на следующей стадии этих политических игр. Будет ли Координационный совет разрабатывать свой проект Конституции либо он будет стоять на том, что сначала изменение политического режима, а потом – изменение Конституции.







