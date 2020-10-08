Седан Jaguar XE получил более мощный дизель и улучшенное оснащение

Источник материала: Tut.by

Вслед за XF компания Jaguar решила обновить и младший седан XE , который, впрочем, плановой модернизации подвергся еще в прошлом году. Поэтому в этот раз новшества не столь масштабны и затронули в основном оснащение и техническую начинку.





В гамме XE появилась новая дизельная модификация D200 с усовершенствованным четырехцилиндровым агрегатом Ingenium объемом 2 л, который сопряжен с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность увеличена на 24 л. с. (до 204 л. с.), хотя крутящий момент у дизеля остался при прежних 430 Нм. Заявленный средний расход — 4,3 л на 100 км у заднеприводной версии и 4,6 л на 100 км у варианта с полным приводом.





Компрессорных V6 седан XE лишился еще с прошлогодним рестайлингом, так что альтернативой вышеупомянутому дизелю станут две бензиновые «четверки» 2.0 (250 и 300 л. с.). Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат».





Также XE досталась новая мультимедиасистема Pivi Pro с двумя встроенными LTE-модемами и функцией обновления софта «по воздуху», хотя диагональ экрана при этом не изменилась (10 дюймов против 11,4 у XF). Цифровая приборная панель — с прежним 12,3-дюймовым экраном, но с более высоким разрешением. Среди опций появился салонный фильтр, улавливающий сверхмелкие частицы диаметром менее 2,5 мкм.





В Европе прием заказов на обновленный XE уже начался, в Германии цены стартуют от 43 378 евро.