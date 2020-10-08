Закрыть кредит или рассрочку и не остаться должным банку. Как делать это правильно?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В чем разница между «оплатить» и «закрыть» обязательство?



Главное здесь, прекращая отношения с банком, не оставить возможности для любых новых претензий. Простой пример: клиент перестает пользоваться банковской картой, оставляет на карт-счете нулевой баланс, но карту не закрывает. Забывает, что начисляется плата за обслуживание карты, и через несколько месяцев имеет просроченную задолженность со всеми вытекающими последствиями.

Что бывает источником новых обязательств?

Денежные обязательства могут возникнуть по множеству причин. Но источником проблем из-за неправильного закрытия финансовых отношений чаще всего становятся:

кредиты и кредитные линии;

кредитные карты и овердрафты;

карты рассрочки;

дебетовые банковские карты;

банковские счета;

разного рода гарантии и поручительства;

гражданско-правовые договора.

Что такое правильно закрыть финансовое обязательство?

Это значит не просто уплатить назначенную сумму, но проверить: не осталось ли каких-то непогашенных остатков, дополнительных платных услуг, условных обязательств, т.е. ситуаций, которые могут возникнуть в будущем при определенных условиях и станут причиной каких-то требований.



Фото: Myfin.by

Не все здесь бывает понятно без специальных знаний и опыта. Потому рассмотрим некоторые моменты на практических примерах, тогда можно будет сделать выводы и провести аналогии.

Кредиты и кредитные линии

Чаще всего «хвосты» возникают именно при неправильном закрытии кредитов . Типичные ситуации:

Клиент платит столько, сколько считает правильным, не сверяясь с банком. При этом остаются какие-то недоплаченные копейки. Эти копейки прирастают пеней и штрафами. У клиента появляется просрочка по кредиту, что фиксируется в его кредитной истории и мешает получению других ссуд.

Клиент уточняет полную сумму к погашению на определенную дату, но платит не в расчетный день, а через некоторое время. За этот период набегает еще некоторая сумма к выплате. Продолжение описано в предыдущем пункте.

Клиент гасит только кредит. Но остаются другие связанные с кредитом услуги, за которые начисляется плата. В итоге – снова просрочки и связанные с ними неприятности.

Все перечисленное касается не только заемщиков, вслед за ними страдают и поручители по проблемным кредитам.

Выход:

При окончательном погашении кредита просить в банке расчет всей причитающейся к выплате суммы.

Платить строго в назначенный срок.

Закрывать другие связанные с кредитом отношения, например, отказаться от карты или пакета услуг, за которые взимается регулярная плата.

Просить в банке подтверждение о полном расчете.

Особенно часто недоразумения с цифрами происходят при досрочном погашении. Это следует помнить.

Кредитные карты и карты рассрочки

Здесь можно столкнуться с проблемами, описанными выше для кредитов. Но к ним добавляется еще несколько специфических моментов:

За пользование кредитной картой или картой рассрочки может начисляться плата. Клиент, погасивший все задолженности, все равно обязан регулярно платить за обслуживание карты.

Возможны проблемы из-за неправильного расчета беспроцентных периодов, которые всегда есть у карт рассрочки и многих кредитных карт.



Фото: Myfin.by

Пользуясь картами рассрочки и кредитными картами, стоит чаще заглядывать в их личный кабинет в интернет-банкинге. Или просить у банка распечатку по карте за определенный период.

Расчетные карты, счета и пакеты банковских услуг

То, что карта или счет не связан с кредитом, еще не значит отсутствия платы по ним. Следует отличать расчетный банковский счет или счет дебетовой карты от депозита.

По депозиту банк платит клиенту за пользование средствами. А за обслуживание других счетов и карт банк может взимать регулярную плату. Не внесенная вовремя плата – уже просроченная задолженность.

Конкретный пример:

К зарплатной банковской карте открыт овердрафт. За пользование картой взимается ежемесячная плата. Деньги овердрафта можно свободно снимать, но банк не может брать их в качестве платы за обслуживание. В каком-то месяце на карту не переводится зарплата. Карта блокируется. Снять средства овердрафта невозможно.

Гражданско-правовые договора

Существует великое множество договоров с финансовыми обязательствами. К чему ведет неисполнение обязательств объяснять не нужно.

Однако источником проблем может стать не работающий, но не аннулированный договор. Не будем описывать все опасные пункты и возможные варианты. Просто рекомендуем принять за правило – действие любого ненужного договора, если в нем есть хоть какие-то обязательства, лучше прекратить.

Что в итоге?

Старые обязательства иногда мешают приобретать новые. Так, открытые кредитные линии могут уменьшить лимит нового кредита. То же касается поручительств. В самых строгих случаях банки вычитают из дохода клиента все возможные суммы кредитных линий, поручительств и др., а потом уже рассчитывают максимальный размер новой ссуды.