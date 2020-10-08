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Закрыть кредит или рассрочку и не остаться должным банку. Как делать это правильно?
Источник материала: Myfin
В чем разница между «оплатить» и «закрыть» обязательство?
Главное здесь, прекращая отношения с банком, не оставить возможности для любых новых претензий. Простой пример: клиент перестает пользоваться банковской картой, оставляет на карт-счете нулевой баланс, но карту не закрывает. Забывает, что начисляется плата за обслуживание карты, и через несколько месяцев имеет просроченную задолженность со всеми вытекающими последствиями.
Что бывает источником новых обязательств?
Денежные обязательства могут возникнуть по множеству причин. Но источником проблем из-за неправильного закрытия финансовых отношений чаще всего становятся:
Что такое правильно закрыть финансовое обязательство?
Это значит не просто уплатить назначенную сумму, но проверить: не осталось ли каких-то непогашенных остатков, дополнительных платных услуг, условных обязательств, т.е. ситуаций, которые могут возникнуть в будущем при определенных условиях и станут причиной каких-то требований.
Не все здесь бывает понятно без специальных знаний и опыта. Потому рассмотрим некоторые моменты на практических примерах, тогда можно будет сделать выводы и провести аналогии.
Кредиты и кредитные линии
Чаще всего «хвосты» возникают именно при неправильном закрытии
Все перечисленное касается не только заемщиков, вслед за ними страдают и поручители по проблемным кредитам.
Выход:
Особенно часто недоразумения с цифрами происходят при досрочном погашении. Это следует помнить.
Кредитные карты и карты рассрочки
Здесь можно столкнуться с проблемами, описанными выше для кредитов. Но к ним добавляется еще несколько специфических моментов:
Пользуясь картами рассрочки и кредитными картами, стоит чаще заглядывать в их личный кабинет в интернет-банкинге. Или просить у банка распечатку по карте за определенный период.
Расчетные карты, счета и пакеты банковских услуг
То, что карта или счет не связан с кредитом, еще не значит отсутствия платы по ним. Следует отличать расчетный банковский счет или счет дебетовой карты от депозита.
По депозиту банк платит клиенту за пользование средствами. А за обслуживание других счетов и карт банк может взимать регулярную плату. Не внесенная вовремя плата – уже просроченная задолженность.
Конкретный пример:
К зарплатной банковской карте открыт овердрафт. За пользование картой взимается ежемесячная плата. Деньги овердрафта можно свободно снимать, но банк не может брать их в качестве платы за обслуживание. В каком-то месяце на карту не переводится зарплата. Карта блокируется. Снять средства овердрафта невозможно.
Гражданско-правовые договора
Существует великое множество договоров с финансовыми обязательствами. К чему ведет неисполнение обязательств объяснять не нужно.
Однако источником проблем может стать не работающий, но не аннулированный договор. Не будем описывать все опасные пункты и возможные варианты. Просто рекомендуем принять за правило – действие любого ненужного договора, если в нем есть хоть какие-то обязательства, лучше прекратить.
Что в итоге?
Старые обязательства иногда мешают приобретать новые. Так, открытые кредитные линии могут уменьшить лимит нового кредита. То же касается поручительств. В самых строгих случаях банки вычитают из дохода клиента все возможные суммы кредитных линий, поручительств и др., а потом уже рассчитывают максимальный размер новой ссуды.
Текст: Игорь Смирнов
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