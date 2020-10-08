На 370 000 рублей развели белорусов интернет-мошенники

Источник материала: Onliner

В МВД Беларуси состоялась рабочая встреча людей, которые ловят киберпреступников, и торговой площадки «Куфар», где киберпреступники регулярно находят жертв. Актуальность встречи с управлением «К» связана с резко возросшим числом хищений совершаемых в отношении интернет-продавцов и -покупателей. Если в прошлом году таких было 120, то в этом уже больше 850.

Значительно выросла и сумма ущерба, который нанесли злоумышленники: уже больше 370 тысяч рублей.

Схема проста, мы ее уже описывали, а читатели регулярно продолжают присылать все те же истории. Разместили объявление, откликнулся покупатель. Он предложил внести задаток, скинул ссылку на фишинговый ресурс, чей адрес отличается всего на одну букву от настоящего интернет-банкинга. Получили таким образом номер карты.

МВД предупреждает, что переходить по ссылкам, которые вам присылают неизвестные в мессенджерах, по электронной почте или в sms — не стоит. А если сильно хочется, то сто раз следует перепроверить эту ссылку и страницу, на которую она вас привела. Надо быть уверенным, что вводите персональные данные исключительно на оригинальных сайтах.

В ходе встречи «Куфара» и управления «К» пришли к решению о совместной реализации таких мер, как оперативное предоставление в управление сведений о цифровых следах подозрительных пользователей, информации об осуществлении несанкционированного доступа к аккаунтам указанной площадки, а также анализ сведений о лицах, осуществляющих атаки и массовые пробивы.

Площадка со своей стороны введет IP-фильтрацию, ограничит возможность регистрации на сайте с иностранных телефонных номеров и скроет абонентский номер пользователя для принудительного диалога исключительно на сайте.