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Кейт Миддлтон посоревновалась в стиле с Еленой Зеленской
08.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первая леди Украины Елена Зеленская и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон попали в заголовки модных таблоидов: поклонники сравнили наряды двух модниц во время встречи в Лондоне.
© AP / Sergei Grits
7 октября лидер Украины Владимир Зеленский в компании своей супруги нанесли официальный визит в Британию. Пара приехала в Букингемский дворец, где встретилась со страшим внуком королевы и его половинкой.
По традиции, все внимание подписчиков соцсетей досталось образам Миддлтон и Зеленской: поклонники устроили настоящее соревнование и сравнили образы икон стиля.
Для встречи с герцогами первая леди Украины выбрала элегантный белый образ от бренда SIX: юбку миди и блузу с длинными рукавами. Деловой ансамбль Зеленская завершила черными лодочками и аккуратным ремнем на талии.
А вот Миддлтон осталась верна самой себе: герцогиня надела платье А-силуэта насыщенного синего цвета от Emilia Wickstead. Женственный наряд с вырезом и поясом прекрасно вписалось в формат встречи. Свой наряд супруга принца дополнила лаконичными туфлями и украшениями из шкатулки принцессы Дианы.
Поклонники так и не смогли прийти к одному мнению и решить - кто из икон стиля выглядел лучше, и после долгих споров присудили ничью в соревновании первой леди Украины и герцогини.
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают встречу украинской и британской икон стиля в компании высокопоставленных супругов.
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