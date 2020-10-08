Кейт Миддлтон посоревновалась в стиле с Еленой Зеленской

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая леди Украины Елена Зеленская и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон попали в заголовки модных таблоидов: поклонники сравнили наряды двух модниц во время встречи в Лондоне.

7 октября лидер Украины Владимир Зеленский в компании своей супруги нанесли официальный визит в Британию. Пара приехала в Букингемский дворец, где встретилась со страшим внуком королевы и его половинкой.

По традиции, все внимание подписчиков соцсетей досталось образам Миддлтон и Зеленской: поклонники устроили настоящее соревнование и сравнили образы икон стиля.

Для встречи с герцогами первая леди Украины выбрала элегантный белый образ от бренда SIX: юбку миди и блузу с длинными рукавами. Деловой ансамбль Зеленская завершила черными лодочками и аккуратным ремнем на талии.

А вот Миддлтон осталась верна самой себе: герцогиня надела платье А-силуэта насыщенного синего цвета от Emilia Wickstead. Женственный наряд с вырезом и поясом прекрасно вписалось в формат встречи. Свой наряд супруга принца дополнила лаконичными туфлями и украшениями из шкатулки принцессы Дианы.

Поклонники так и не смогли прийти к одному мнению и решить - кто из икон стиля выглядел лучше, и после долгих споров присудили ничью в соревновании первой леди Украины и герцогини.

Также недавно Миддлтон вышла в свет в ретро-пиджаке и детском колье и удивила поклонников.

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