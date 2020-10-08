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Генсек НАТО высказался о высылке дипломатов из Беларуси

08.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vestikavkaza.ru

Йенс Столтенберг назвал решение белорусских властей неоправданным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение Беларуси выслать из страны дипломатов стран альянса - Польши и Литвы. Генсек НАТО призвал официальный Минск пересмотреть свое решение, передает ТАСС.

Решение Минска об отзыве для консультаций своих послов в Польше и Литве было объявлено 2 октября. В ответ этим странам было предложено предпринять аналогичный шаг. Официальный представитель МИД Беларуси объяснил это решение «деструктивной ролью, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси". Также белорусский МИД рекомендовал Польше и Литве сократить штат своих дипломатов в Беларуси с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно. В отношении наиболее предвзятых к Беларуси еврочиновников Минск, как заявлялось, вводит визовые санкции.

Глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель назвал эти действия белорусских властей противоречащими логике диалога Беларуси с ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Йенс Столтенберг назвал решение белорусских властей неоправданным.
 
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