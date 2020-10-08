Белорусская таможня обвинила Литву в очередях на границе

На белорусской границе три недели подряд скапливались очереди из грузовиков. Начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук рассказал, из-за чего большегрузы скапливаются на границе с Литвой, в эфире телеканала «Беларусь 1».





По словам Ковальчука, между Беларусью и Литвой было заключено соглашение. В данном документе прописывалось конкретное количество транспортных средств, которые стороны обязаны пропускать через границу за день. Литовская сторона не выполняет свои обязательства, что и приводит к очередям на этом участке границы.