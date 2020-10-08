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Белорусская таможня обвинила Литву в очередях на границе

08.10.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На белорусской границе три недели подряд скапливались очереди из грузовиков. Начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук рассказал, из-за чего большегрузы скапливаются на границе с Литвой, в эфире телеканала «Беларусь 1».

Белорусская таможня обвинила Литву в очередях на границе

По словам Ковальчука, между Беларусью и Литвой было заключено соглашение. В данном документе прописывалось конкретное количество транспортных средств, которые стороны обязаны пропускать через границу за день. Литовская сторона не выполняет свои обязательства, что и приводит к очередям на этом участке границы.

«На сегодня мы говорим о том, что это обязательство выполняется крайне нерегулярно, что вызывает рост очередей», — заявил Ковальчук.

 
 
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На белорусской границе три недели подряд скапливались очереди из грузовиков. Начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук рассказал, из-за чего...
 
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