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Белорусская таможня обвинила Литву в очередях на границе
Источник материала: Навiны
На белорусской границе три недели подряд скапливались очереди из грузовиков. Начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук рассказал, из-за чего большегрузы скапливаются на границе с Литвой, в эфире телеканала «Беларусь 1».
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«На сегодня мы говорим о том, что это обязательство выполняется крайне нерегулярно, что вызывает
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На белорусской границе три недели подряд скапливались очереди из грузовиков. Начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук рассказал, из-за чего...
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