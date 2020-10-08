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Швеция и Польша обсудили взаимодействие в ОБСЕ по ситуации в Беларуси

08.10.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач и специальный посланник по вопросам председательства Королевства Швеция в ОБСЕ Кент Харстедт на встрече 7 октября обсудили ситуацию в Беларуси, сообщила пресс-служба польского МИД.

Швеция и Польша обсудили взаимодействие в ОБСЕ по ситуации в Беларуси
Фото: МИД Польши

Стороны согласились, что с учетом председательства Швеции в ОБСЕ в следующем году, а затем и Польши в 2022 году необходимо развитие сотрудничества между двумя странами по белорусским вопросам.

«Была достигнута договоренность о том, что как польское, так и шведское председательства в организации будут стремиться к активным действиям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в поддержку мирного решения внутреннего кризиса в Беларуси, а также к широкому диалогу между властями Республики Беларусь и гражданским обществом», — говорится в сообщении.

Требование белорусской стороны к Литве и Польше об отзыве послов для консультаций и сокращении штата диппредставительств «сочтено недружественным и необоснованным, что должно встретить солидарный дипломатический ответ ЕС».

«Было выражено сожаление, что, сокращая дипломатический персонал, белорусская власть ограничивает белорусскому обществу свободу поездок в Европу — Польша ежегодно выдает около половины всех шенгенских виз для белорусов», — отмечается в сообщении польского МИД.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач и специальный посланник по вопросам председательства Королевства Швеция в ОБСЕ Кент Харстедт на...
 
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