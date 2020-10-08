На выезд в ЕС скопилось более 500 грузовиков

Свыше 500 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» скопилось более 80 фур. В «Урбанах» — более 110.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» собралось более 80 грузовиков, 160 — в «Беняконях», свыше 70 — в «Привалке».

На белорусско-польской границе более 20 грузовиков — в пункте пропуска «Брузги».