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На выезд в ЕС скопилось более 500 грузовиков

08.10.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Свыше 500 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» скопилось более 80 фур. В «Урбанах» — более 110.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» собралось более 80 грузовиков, 160 — в «Беняконях», свыше 70 — в «Привалке».

На белорусско-польской границе более 20 грузовиков — в пункте пропуска «Брузги».

 
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Свыше 500 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета. На...
 
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