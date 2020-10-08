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Нацбанк РБ хочет ужесточить требования к банкам и получателям кредитов

08.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси вынес на общественное обсуждение поправки в Банковский кодекс, предусматривающие ужесточение пруденциальных требований к банкам и ограничение долговой нагрузки на кредитополучателей.

В сообщении пресс-службы регулятора отмечается, что принятие поправок позволит:

– ограничить долговую нагрузку на физических лиц и других кредитополучателей, повысив вероятность своевременного исполнения ими обязательств по кредитным договорам;

– усилить с учетом риск-ориентированного подхода контроль за соблюдением банками законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

– приблизить институциональную основу обеспечения финансовой стабильности в стране к действующим европейским стандартам, принимать согласованные и комплексные меры макропруденциального регулирования, ограничивая потенциал дестабилизирующих факторов в финансовой сфере и способствуя устойчивому социально-экономическому развитию страны;

– повысить эффективность правового регулирования банковских отношений.

В своем сообщении Нацбанк РБ также указывает, что поправки в Банковский кодекс предполагают:

- изменение порядка разработки и утверждения Основных направлений денежно-кредитной политики;

– усовершенствование правового механизма обеспечения финансовой стабильности в Республике Беларусь;

– повышение уровня правовой защиты потребителей банковских услуг, исключение чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей;

– принятие мер, направленных на переход банков к применению международных стандартов финансовой отчетности в качестве первоочередных и единственных стандартов при организации ведения бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– повышение эффективности осуществления банковского надзора и контроля за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

– усиление информационной безопасности банков, противодействия компьютерным атакам и мошенничеству с использованием электронных платежных инструментов и средств платежа.

Обсуждение проводится на форуме Национального правового портала в период с 8 по 21 октября 2020 года.

 
 
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Нацбанк Беларуси вынес на общественное обсуждение поправки в Банковский кодекс, предусматривающие ужесточение пруденциальных требований к банкам и ограничение...
 
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