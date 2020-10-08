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Процесс пошел: Кипр аннулирует "золотые паспорта" бывших российских топ-менеджеров из-за ложных данных

08.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь человек. По данным газеты Politis, двое из них - бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка", россияне Александр Бондаренко и Владимир Столяренко

Бондаренко и Столяренко заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск. Они являются фигурантами уголовного дела о хищении почти 500 млн руб.

"Совет министров, среди прочего, сегодня рассмотрел вопрос о лишении гражданства лиц, натурализованных в рамках Кипрской инвестиционной программы… Эти лица были одобрены и натурализованы, хотя они скрывали существенные факты и давали ложные показания при подаче заявления", - сказал Кусиос.

Представитель правительства добавил, что в ближайшее время начальник полиции Кипра начнет расследование в отношении еще 12 человек, получивших аналогичное гражданство. В рамках расследования предстоит установить, находятся ли они в розыске за серьезное уголовное преступление. Кто именно вошел в уже составленный список из семи человек, Кириакос Кусиос не уточнил.



По информации Politis, в список вошли малазиец Джо Лоу, доминиканец Мехди Эбрахими Эшратабади (позднее сменил имя на Тони Ньюмана), канадский иранец Малексабет Эбрахими, камбоджийка Софип Ченг, китаец Чжан Шумин и россияне Александр Бондаренко и Владимир Столяренко. Гражданства лишатся не только фигуранты списка, но и члены их семей. Так, по данным издания, в список вошли жена и двое детей Бондаренко, а также жена и ребенок Столяренко.

В сентябре газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, дающие право на гражданство республики в обмен на инвестиции. За это время кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из них на момент подачи заявления входили "в группу высокого риска", находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

В список "высокого риска" вошли член правления и первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, предправления группы компаний "ВИД" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети "Spar" и "Тульского мясокомбината" Антон Белобрагин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, президент международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров, совладелец, президент и председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец и президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, гендиректор компании "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, ее покойный супруг и бывший владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, учредитель благотворительного фонда "Добросердие" Татьяна Корсакова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, а также бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов, экс-президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший вице-президент этого же банка Александр Бондаренко.

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов. Среди них миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.
 
 
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Гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь человек. По данным газеты Politis, двое из них - бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка", россияне...
 
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