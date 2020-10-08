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«Дедушка Вова старший»: Путин рассказал о внуках и объяснил нежелание говорить о семье

08.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин 7 октября 2020 года празднует 68-летие В этот день агентство ТАСС опубликовало финальную часть большого интервью с президентом. В нем он рассказал о своей семье.



Владимир Путин признался: он надеется, что для его детей — двух дочерей — авторитетом в жизни является он, а вот внуки его еще маленькие. Путин начал рассказывать о сыне одной из дочерей, и журналист Андрей Ванденко переспросил, о какой именно дочери идет речь. «Какая разница?» — спросил Путин, на что журналист хмыкнул. «Зря вы хрюкаете», — отметил Путин. «Я не хрюкаю, а покашливаю», — нашелся Ванденко. «Тем более покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — объяснил президент РФ.

Путин пересказал диалог дочери и внука:
 
"Он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: потому что я старше. А он говорит: нет, дедушка Вова старший".

«Когда люди идут на выборы, они голосуют не за семью, а за меня и за надежды, которые они связывают с пребыванием в той должности, в которой я нахожусь», — говорит президент. «Хотелось бы не терять человеческих качеств. Иногда есть ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — размышляет президент в ответ на вопрос, сильно ли изменился с юности. Также Путин рассказал, что регулярно играет в хоккей и теряет по полтора-два килограмма за игру.
 
 
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Президент России Владимир Путин 7 октября 2020 года празднует 68-летие В этот день агентство ТАСС опубликовало финальную часть большого интервью с президентом. В нем...
 
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