Латушко и Ковалькова приступили к подготовке Конгресса белорусов зарубежья









Соответствующая информация опубликована в Телеграм-канале Координационного совета.





Указывается, что представители КС и белорусских диаспор обсудили рабочие вопросы подготовки Конгресса белорусов зарубежья.





«Координационный совет и белорусы всего мира едины и убеждены в необходимости расследования всех уголовных преступлений, привлечении виновных к ответственности, освобождении всех политических заключенных и проведении новых честных выборов в Беларуси», - отмечается в сообщении.