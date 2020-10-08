В России сделали первый 16-ядерный процессор «Эльбрус»

Источник материала: Onliner

Российский чипмейкер МЦСТ в начале октября на выставке «Микроэлектроника-2020» в Ялте представил первый инженерный образец компьютерного процессора «Эльбрус-16С». Об этом МЦСТ рассказывает на своем сайте. Перспективный процессор выполнен на архитектуре «Эльбрус» шестого поколения. Завершить разработку нового процессора планируют в 2021 году.

«Процессор „Эльбрус-16С“ — система на кристалле (СнК), которая содержит 16 вычислительных ядер общей производительностью 1,5 ТФлопс одинарной точности и 750 ГФлопс двойной точноти, 8 каналов памяти DDR4-3200 ECC, встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, 4 канала SATA 3.0. Он будет поддерживать объединение в многопроцессорные системы до 4 процессоров с общим объемом оперативной памяти до 16 Тбайт. Общее число транзисторов в процессоре составит 12 млрд», — пишет производитель.

Для России это будет первый процессор, выполненный по техпроцессу 16 нм, первый с аппаратной поддержкой визуализации, первый со штатной частотой 2 ГГц, первый с реализацией 8 каналов DDR4-3200 ECC.