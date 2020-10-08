Минский экономический суд начал рассмотрение дела «Мининформ против Tut.by». И тут же перенес

Источник материала: Onliner

Впереди потенциально одно из громких дел в истории белорусских СМИ. За неполные два месяца портал Tut.by получил четыре предупреждения от Министерства информации. В конце сентября министерство обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания. Речь идет об утрате статуса СМИ, но не запрете на работу — Tut.by может продолжать работать в качестве интернет-ресурса.

Напоминаем, регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, однако статус СМИ дает некоторые преимущества.

«В частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию», — отмечал Tut.by.

Напомним, предупреждения порталу выносились с формулировкой «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». По закону о средствах массовой информации в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более предупреждений в течение года доступ к ресурсу имеют право ограничить. Решение об этом принимает Мининформ.

Судья — Иван Моисейчик. От Министерства информации в суд никто не пришел.

Цель подготовительного судебного заседания — выяснить позиции сторон, рассмотреть ходатайства и так далее, чтобы подготовиться к рассмотрению дела по существу.

Сергей Зикрацкий с самого начала заявил, что ранее Tut.by подал заявление в Верховный суд о признании недействительными трех предупреждений Министерства информации. Поэтому ответчик просит приостановить производство по сегодняшнему делу до решения Верховного суда — поскольку, в случае признания предупреждений недействительными, у Мининформа не будет оснований для решения о лишении Tut.by статуса СМИ.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Моисейчик определил ходатайство. Дело приостановлено до рассмотрения Верховным судом дела по обращению Tut.by к Мининформ.