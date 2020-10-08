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В третьем квартале компания Dodge продала два новых Viper. Машина не выпускается три года
Источник материала: Onliner
В квартальном отчете концерна Fiat Chrysler Automobile обнаружились любопытные цифры. Оказывается, в третьем квартале 2020 года официальные дилеры Dodge продали два новеньких Viper. Все бы ничего, но производство культового спорткара завершилось в середине августа 2017 года.
Дилеры Dodge в США по-прежнему хранят некоторое количество «Вайперов» на своих складах. Одно неясно: эти машины совсем перестали пользоваться спросом либо дистрибьюторы специально хранят их в надежде, что цены на Dodge Viper без пробега со временем только вырастут?
В архивах годовых отчетов Dodge можно обнаружить, что в 2018-м американцы купили 19 экземпляров Viper, а в 2019-м — пять машин. Стоимость реализованных за последние три года Dodge Viper не сообщается. Когда автомобиль был серийным, его цена в 2017 году составляла от $90 495.
Dodge Viper — не единственный «мертвый» автомобиль, который все еще продается официальными дилерами Fiat Chrysler Automobile. В третьем квартале 2020 года один из дилеров Dodge реализовал новенький Dart, последний экземпляр которого сошел с конвейера в сентябре 2016 года. А еще за июль, август и сентябрь в США было продано четыре экземпляра Chrysler 200. Эту модель прекратили выпускать в декабре 2016-го. Всего в 2020-м десять американцев купили себе новенькие «двухсотки».
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В квартальном отчете концерна Fiat Chrysler Automobile обнаружились любопытные цифры. Оказывается, в третьем квартале 2020 года официальные дилеры Dodge продали два новеньких...
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