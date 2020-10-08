Доллар и евро слабо дешевеют

Источник материала: Onliner

Вчера наш рубль дорожал к доллару и евро, причем фон для такого поведения уже абсолютно не имеет значения. Просто решил дорожать — вслед за российским рублем. Обошлось без крайностей, амплитуда была относительно невелика. Сюжет сдулся? Смотрим, что приготовлено на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня.

Доллар с утра принялся вяло падать — пока минус 0,17 копейки, курс — 2,6188.

Евро потерял 0,19 копейки и стоит 3,0799.

Российский рубль прибавил 0,47 копейки. Его сотня торгуется по 3,3597.

В среду доллар подешевел на 0,2 копейки и стоил 2,6205 рубля. Евро потерял 0,9 копейки, до 3,0818. Российский рубль подорожал на 1,18 копейки, стоил 3,3548 белорусского за сотню.