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Доллар и евро слабо дешевеют
Источник материала: Onliner
Вчера наш рубль дорожал к доллару и евро, причем фон для такого поведения уже абсолютно не имеет значения. Просто решил дорожать — вслед за российским рублем. Обошлось без крайностей, амплитуда была относительно невелика. Сюжет сдулся? Смотрим, что приготовлено на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня.
Доллар с утра принялся вяло падать — пока минус 0,17 копейки, курс — 2,6188.
Евро потерял 0,19 копейки и стоит 3,0799.
Российский рубль прибавил 0,47 копейки. Его сотня торгуется по 3,3597.
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Вчера наш рубль дорожал к доллару и евро, причем фон для такого поведения уже абсолютно не имеет значения. Просто решил дорожать — вслед за российским рублем....
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