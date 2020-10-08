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«Никакого взрыва не было». В жодинской прокуратуре ночью случился пожар

08.10.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью в прокуратуре города Жодино произошел пожар. Как сообщили очевидцы telegram-каналу Nexta Live, был слышен звук, похожий на взрыв, однако в МЧС эту информацию опровергли. Как рассказали в ведомстве, около трех часов ночи спасателям поступило сообщение о возгорании в здании прокуратуры. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

— Живу метрах в 100 от прокуратуры, самого здания не вижу, — написал читатель каналу Nexta. — В 3:10 произошел очень сильный взрыв. Через 5 минут увидел МЧС, поехали в сторону, где в том числе находится и прокуратура. Минут через 15—20 они уехали.

В МЧС эту версию опровергают: по их данным, было только возгорание — без взрыва.

— Горела пластиковая входная дверь. Горела она снаружи, никакого взрыва не было. Причина пожара устанавливается, — рассказали Onliner в МЧС.

 
 
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Сегодня ночью в прокуратуре города Жодино произошел пожар. Как сообщили очевидцы telegram-каналу Nexta Live, был слышен звук, похожий на взрыв, однако в МЧС эту информацию...
 
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