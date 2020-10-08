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Белорусу позвонили якобы из «Беларусбанка», он сдал реквизиты пяти карт и лишился 41 000 рублей

08.10.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грустная история о доверчивости и низкой грамотности на стыке финансов и безопасности прилетела из Мозыря. Ретранслирует историю Следственный комитет, сюжет печален, развязка туманна. 62-летнему жителю Мозыря позвонили на Viber, представились сотрудником «Беларусбанка», обратились по имени-отчеству. Мужчине хватило этого, чтобы довериться мошеннику.

Ему рассказали о попытках несанкционированного доступа к его карт-счетам. Карты «Беларусбанка» у мужчины не было, но мошенник заверил, что оказывает экстренную техническую помощь и по продуктам банков-конкурентов. Таким образом удалось выведать реквизиты пяти карт (она из них — супруги). Без задней мысли мужчина продиктовал и SMS-коды, которые поступили ему на телефон в ходе беседы.

С карт супругов списали больше 41 тысячи рублей. Озарение запоздало, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

 
 
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Грустная история о доверчивости и низкой грамотности на стыке финансов и безопасности прилетела из Мозыря. Ретранслирует историю Следственный комитет, сюжет...
 
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