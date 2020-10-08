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В активном поиске: Тимати станет новым героем "Холостяка"
08.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский рэп-исполнитель Тимати приступает к поиску новой любви: музыкант согласился стать главным героем восьмого сезона шоу "Холостяк".
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Как сообщило издание Super, Тимати станет новым "Холостяком": об этом официально заявили создатели нашумевшего реалити-шоу.
Кастинг участниц, которые будут завоевывать сердце звезды, уже начался, хотя старт проекта на ТВ запланирован лишь на весну 2021 года.
Тимати также не остался в стороне и заинтриговал подписчиков в Instagram: рэпер опубликовал брутальный снимок с подписью "30 октября", после чего фанаты уверились в том, что первый тизер реалити выйдет в этот день.
До это самым ярким сезоном "Холостяка" был шестой: тогда девушки
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Завеса тайны о том, кто станет звездой нового сезона популярного реалити-шоу, открыта - новый выпуск может превзойти все ожидания поклонников.
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