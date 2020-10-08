Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэп-исполнитель Тимати приступает к поиску новой любви: музыкант согласился стать главным героем восьмого сезона шоу "Холостяк".

После расставания с матерью своего сына - Анастасией Решетовой и уходе из Black Star , Тимати готов начать жизнь с чистого листа. И хотя поклонники уже заподозрили рэпера в новом романе , стало понятно, что сейчас сердце музыканта свободно и он находится в активном поиске.

Как сообщило издание Super, Тимати станет новым "Холостяком": об этом официально заявили создатели нашумевшего реалити-шоу.

Кастинг участниц, которые будут завоевывать сердце звезды, уже начался, хотя старт проекта на ТВ запланирован лишь на весну 2021 года.

Тимати также не остался в стороне и заинтриговал подписчиков в Instagram: рэпер опубликовал брутальный снимок с подписью "30 октября", после чего фанаты уверились в том, что первый тизер реалити выйдет в этот день.

До это самым ярким сезоном "Холостяка" был шестой: тогда девушки сражались за любовь музыканта Егора Крида . А недавно одна из финалисток Виктория Короткова насмерть сбила пешехода в центре Москвы.

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