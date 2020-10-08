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Национальный олимпийский комитет Беларуси может столкнуться с санкциями

08.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sportedu.by

Международный олимпийский комитет расследует факты возможной дискриминации спортсменов Беларуси из-за их политических взглядов.

Главой национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии является президент страны Александр Лукашенко.

"За последние недели мы получили много тревожащих нас писем от спортсменов и журналистов о возможном политическом вмешательстве в спорт НОК Беларуси и спортивных федераций, которые в него входят. МОК 26 сентября отправил письмо главе НОК Беларуси, чтобы получить заверения в том, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к тем непростым событиям, которые происходят в стране", - цитирует Баха ТАСС.

При этом Бах напомнил, что мандат организации ограничивается спортом, и МОК не может влиять на госорганы в тех или иных странах. Однако он пообещал «очень внимательно следить», чтобы «НОК любой страны уважал принципы Олимпийский хартии, все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды». Исполком МОК продолжит расследование, чтобы убедиться, «что Олимпийская хартия не нарушается".

В случае, если такие нарушения будут обнаружены, национальный олимпийский комитет Беларуси может столкнуться с санкциями. «Главное для нас - защитить интересы спортсменов", - резюмировал Бах.

5 октября свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК. В приложении к письму были приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции, пишет Tut.by.
 

 
 
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Международный олимпийский комитет расследует факты возможной дискриминации спортсменов Беларуси из-за их политических взглядов.
 
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