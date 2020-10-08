Михаил Жванецкий больше не появится на сцене

Источник материала: Ежедневник

фото: ok.ru

В этом году мэтру исполнилось 86 лет.

Сатирик и писатель решил оставить концертную деятельность, передает Коммерсантъ . Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич. Причина – преклонный возраст Жванецкого. Будучи реалистом, Жванецкий понимает, что «стареть нужно дома» и не стоит демонстрировать рублике снижение привычной работоспособности, пояснил Сташкевич.

Михаил Жванецкий – уроженец Одессы. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1970 году вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал сотни миниатюр и монологов, открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Регулярно публиковался в журнале «Огонек».