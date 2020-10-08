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Михаил Жванецкий больше не появится на сцене

08.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ok.ru

В этом году мэтру исполнилось 86 лет.

Сатирик и писатель решил оставить концертную деятельность, передает Коммерсантъ. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич. Причина – преклонный возраст Жванецкого. Будучи реалистом, Жванецкий понимает, что «стареть нужно дома» и не стоит демонстрировать рублике снижение привычной работоспособности, пояснил Сташкевич.

Михаил Жванецкий – уроженец Одессы. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1970 году вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал сотни миниатюр и монологов,  открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Регулярно публиковался в журнале «Огонек».

 
 
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В этом году мэтру исполнилось 86 лет.
 
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