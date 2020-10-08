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В Минске продавец телефонов оформлял фиктивные договоры рассрочек
Источник материала: Навiны
По данным следствия, 26-летний минчанин трудился специалистом по работе с клиентами в магазине одного из сотовых операторов, где завладел имуществом работодателя на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Также гражданин пользовался данными клиентской базы и оформлял фиктивные договоры покупки в рассрочку дорогих смартфонов и смарт-часов. Эти документы он заключал без ведома покупателей. В том числе шесть «рассрочек» фигурант оформил на маму. Еще более 20 телефонов присвоил и продал с помощью объявлений в интернете.
Деньги подозреваемый тратил на ставках в онлайн-лотерее.
В отношении продавца возбуждено уголовное дело.
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По данным следствия, 26-летний минчанин трудился специалистом по работе с клиентами в магазине одного из сотовых операторов, где завладел имуществом работодателя...
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