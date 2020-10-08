Нацбанк инициирует расширение своей операционной независимости

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает внесение изменений в банковское законодательство и расширение операционной независимости регулятора. Общественное обсуждение пройдет с 8 по 21 октября.





В обосновании к законопроекту говорится, что изменения, предусмотренные документом, направлены на создание правовых условий, необходимых для перехода на режим таргетирования инфляции (данный режим подразумевает достижение ценовой стабильности путем управления ожиданиями экономических агентов).

«Инфляционное таргетирование является достаточно адаптивным режимом денежно-кредитной политики, доказавшим свою эффективность в обеспечении низкой и предсказуемой инфляции как в развитых, так и в развивающихся странах на протяжении более чем 25 лет», — подчеркивается в обосновании.

Вместе с тем специалисты Нацбанка обращают внимание, что для перехода на такой режим необходимы «начальные условия», в том числе усиление операционной независимости регулятора, а «также более полное разъяснение общественности ключевых аспектов реализации денежно-кредитной политики».

С учетом этого Нацбанк предлагает предоставить ему право «определять во взаимодействии с правительством» основные направления денежно-кредитной политики (ОНДКП) на очередной год и два последующих года на основе утверждаемого главой государства на трехлетний период целевого показателя ценовой стабильности. Сейчас, напомним, ОНДКП утверждаются не Нацбанком, а главой государства, а цель по инфляции определяется не на три года, а на год.

Для объяснения денежно-кредитной политики регулятор планирует «расширить информацию», предоставляемую в рамках ОНДКП. Сейчас это сделать проблематично, так как, говорится в обосновании, «утверждение главой государства Основных направлений делает любой предусмотренный в них количественный показатель обязательным к исполнению независимо от складывающихся условий».

Наряду с изменением порядка разработки и утверждения основных направлений денежно-кредитной политики Нацбанк предлагает предоставить ему возможность оглашать собственные прогнозы.

«Расширение функций в сфере прогнозирования является необходимым элементом режима инфляционного таргетирования, в основе которого лежит управление ожиданиями. Для его эффективной реализации Национальный банк должен обладать возможностью самостоятельно осуществлять прогноз развития экономики, обосновывать исходя из него свои решения и тем самым укреплять доверие к проводимой политике», — подчеркивается в обосновании к законопроекту.

Помимо этого, проект закона предусматривает снижение степени вмешательства иных госорганов в деятельность Национального банка.

«Ожидания и предпочтения экономических агентов, в том числе иностранных инвесторов, во многом определяются степенью операционной независимости центрального банка страны и четкостью разграничения сфер ответственности с другими органами государственного управления», — говорится в обосновании.

В связи с этим предложено статью 37 Банковского кодекса дополнить следующим содержанием: «Государственные органы не имеют права вмешиваться в деятельность Национального банка, осуществляемую в рамках его полномочий, кроме государственных органов, уполномоченных законодательными актами».

Кроме этого, документ предусматривает запрет на использование эмиссионных ресурсов Нацбанка на финансирование дефицита бюджета.

В частности, разработанный законопроект «исключает возможность осуществления финансирования дефицита бюджета за счет эмиссионных ресурсов Национального банка (за счет покупки государственных ценных бумаг при их первичном размещении)». По мнению регулятора, это «является необходимым условием обеспечения жесткого контроля за эмиссией с целью обеспечения ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности в целом».