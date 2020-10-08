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Экономический суд приостановил производство по делу о лишении TUT.by статуса сетевого издания

08.10.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Производство по делу о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by на основании иска Министерства информации приостановлено.

Экономический суд приостановил производство по делу о лишении TUT.by статуса сетевого издания

Такое решение на подготовительном заседании 8 октября принял судья Экономического суда Минска Иван Мойсейчик после соответствующего ходатайства адвоката Сергея Зикрацкого.

29 сентября Мининформ сообщил о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания TUT.by на основании подписанного в тот же день приказа. В министерстве отметили, что с 7 августа по 15 сентября ООО было вынесено четыре письменных предупреждения «в связи с нарушением при выпуске сетевого издания TUT.by ст. 4 и 49 закона о СМИ».

Мининформ подал в Экономический суд Минска иск о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, который был принят в производство 25 сентября. Разбирательство было назначено на 8 октября. В соответствии с законодательством о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев с момента предъявления соответствующего судебного иска.

Экономический суд приостановил производство по делу о лишении TUT.by статуса сетевого издания

Гендиректор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина в беседе с БелаПАН заявила, что компания обжалует предупреждения, а также приказ о приостановлении выпуска сетевого издания. По ее словам, без статуса СМИ TUT.by будет делать упор на работу с материалами от пользователей и материалами, которые позволяют использовать другие СМИ.

«Работа интернет-ресурса продолжается при этом. Думаю, вряд ли мы станем хуже, потому что мы работали без статуса сетевого издания до 2019 года, у нас есть достаточный опыт работы. К сожалению, это будет немножко сложнее, но мы надеемся, что мы справимся», — заявила Чекина.

 
Теги: Минск
 
 
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Производство по делу о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by на основании иска Министерства информации приостановлено.
 
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