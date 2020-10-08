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Экономический суд приостановил производство по делу о лишении TUT.by статуса сетевого издания
Источник материала: Навiны
Производство по делу о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by на основании иска Министерства информации приостановлено.
Такое решение на подготовительном заседании 8 октября принял судья Экономического суда Минска Иван Мойсейчик после соответствующего ходатайства адвоката Сергея Зикрацкого.
29 сентября Мининформ
Мининформ подал в Экономический суд Минска иск о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, который был принят в производство 25 сентября. Разбирательство было назначено на 8 октября. В соответствии с законодательством о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев с момента предъявления соответствующего судебного иска.
Гендиректор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина в беседе с БелаПАН
«Работа интернет-ресурса продолжается при этом. Думаю, вряд ли мы станем хуже, потому что мы работали без статуса сетевого издания до 2019 года, у нас есть достаточный опыт работы. К сожалению, это будет немножко сложнее, но мы надеемся, что мы справимся», — заявила Чекина.
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Производство по делу о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by на основании иска Министерства информации приостановлено.
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