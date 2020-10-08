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В Минске начался суд по иску Мининформа о лишении портала TUT.by статуса сетевого издания
Источник материала: Навiны
В экономическом суде Минска 8 октября началось слушание по иску Министерства информации к ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, то есть фактически лишении его статуса СМИ.
Процесс ведет судья Иван Мойсейчик. Со стороны ответчика в суде участвует генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, интересы компании представляет адвокат Сергей Зикрацкий. Это подготовительное судебное заседание. Представителя истца на нем нет. Мининформ передал заявление, чтобы подготовительное заседание прошло в отсутствие их представителя.
29 сентября Мининформ
Мининформ подал в Экономический суд Минска иск о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, который был принят в производство 25 сентября. Разбирательство назначено на 8 октября. В соответствии с законодательством о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев с момента предъявления соответствующего судебного иска.
Гендиректор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина в беседе с БелаПАН
«Работа интернет-ресурса продолжается при этом. Думаю, вряд ли мы станем хуже, потому что мы работали без статуса сетевого издания до 2019 года, у нас есть достаточный опыт работы. К сожалению, это будет немножко сложнее, но мы надеемся, что мы справимся», — заявила Чекина.
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В экономическом суде Минска 8 октября началось слушание по иску Министерства информации к ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, то есть...
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