ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик: Huawei может продать Honor из-за запретов США

08.10.2020 11:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities заявил, что Huawei может пойти на продажу бренда Honor. Об этом пишет Gizmochina.


В заметке говорится: «Huawei столкнулась с огромной проблемой, которая может разрушить бизнес по производству смартфонов из-за запретов со стороны США. Компания уже испытывает нехватку в поставках чипсетов, которые будут использоваться в следующих моделях. В результате, как сообщается, в компании ищут пути выхода из ситуации на случай непредвиденных обстоятельств».

В отчете, представленном Минг-Чи Куо, «проанализировано потенциальное воздействие контрмер Huawei на запреты со стороны США». В нем в частности уточняется, что «одним из наиболее вероятных сценариев является продажа компанией Huawei бизнеса мобильных телефонов Honor». Аналитик отмечает, что это «будет беспроигрышная акция как для самого бренда, так и для его поставщиков и электронной промышленности Китая».

По мнению Куо, если Honor станет независимой от Huawei, то это решит проблемы с поставками комплектующих. При таком сценарии бизнес бренда Honor и участие в нем поставщиков выводятся из-под удара. Они смогут развиваться с прежними темпами. При этом, по мнению аналитика, преимущество Honor заключается в достигнутой ценности бренда. А развивать бизнес можно путем вывода на рынок устройств из более премиального сегмента.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Honor:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отчете, представленном Минг-Чи Куо, «проанализировано потенциальное воздействие контрмер Huawei на запреты со стороны США».
 
Новости дня
Новости разные
 
Вам нужны выходные на Ибице? Рассказываем, как провести уикенд на острове и сколько это стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика