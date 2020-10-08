Аналитик: Huawei может продать Honor из-за запретов США

Источник материала: Tut.by

Известный аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities заявил, что Huawei может пойти на продажу бренда Honor. Об этом пишет Gizmochina .





В заметке говорится: «Huawei столкнулась с огромной проблемой, которая может разрушить бизнес по производству смартфонов из-за запретов со стороны США. Компания уже испытывает нехватку в поставках чипсетов, которые будут использоваться в следующих моделях. В результате, как сообщается, в компании ищут пути выхода из ситуации на случай непредвиденных обстоятельств».

В отчете, представленном Минг-Чи Куо, «проанализировано потенциальное воздействие контрмер Huawei на запреты со стороны США». В нем в частности уточняется, что «одним из наиболее вероятных сценариев является продажа компанией Huawei бизнеса мобильных телефонов Honor». Аналитик отмечает, что это «будет беспроигрышная акция как для самого бренда, так и для его поставщиков и электронной промышленности Китая».

По мнению Куо, если Honor станет независимой от Huawei, то это решит проблемы с поставками комплектующих. При таком сценарии бизнес бренда Honor и участие в нем поставщиков выводятся из-под удара. Они смогут развиваться с прежними темпами. При этом, по мнению аналитика, преимущество Honor заключается в достигнутой ценности бренда. А развивать бизнес можно путем вывода на рынок устройств из более премиального сегмента.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Honor: