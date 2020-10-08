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Как найти фильм, не зная названия
Источник материала: Tut.by
Бывает, что не хочется вникать в новый сюжет, а есть желание посмотреть что-то, что вы уже видели. Например, «там, где еще во сне все постоянно были и Ди Каприо». Правда, есть проблема: вряд ли видеосервисы знают такие народные названия кино. AFISHA.TUT.BY перечисляет на такой случай способы, как найти фильм, не зная его названия.
Поиск фильма по актерам
Если вы помните, кто снимался в фильме, то надежный путь — пойти посмотреть фильмографию актера или актрисы в «Википедии» или на «Кинопоиске» и вычислить нужное название. Заодно там можно подыскать себе кино на случай, когда захочется новенького.
Если вы помните нескольких актеров, то даже лучше. Это сделает процесс быстрее — идите сразу на «Кинопоиск» и вбейте фамилию одного из актеров в поиск. Вам предложат перейти на страничку персоны, но не спешите: лучше выберите пункт «Связи» справа от фотографии актера.
Дальше вам откроется вот такая страница, где вы сможете ввести две и больше фамилий актеров. Алгоритм найдет, в каком фильме снимались они все. Мы попробовали найти фильм с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом. «Пятый элемент» — то, что вы искали?
Поиск по сюжету фильма и другим деталям
Если актеров из нужного фильма вы не помните или не знаете в лицо, есть другой вариант. Наверняка вы помните что-то из происходящего на экране. Иногда достаточно даже одной яркой детали, чтобы поисковик помог вам с названием.
Например, если ввести «фильм, в котором везде был туман», Google подскажет: скорее всего, речь о «Мгле» (2007). Впрочем, другие варианты вам тоже предложат: как минимум «Туман» (2005) и «Дыши во мгле» (2018). Найти то, что вы ищете, все-таки проще среди нескольких фильмов. А по запросу «убийство в мотеле ванная» выдаст хичкоковский «Психо» (1960).
Поиск фильма по премиям, году выхода и другим деталям
Допустим, сформулировать кратко сюжет вы не можете. Или можете, но такой поиск не помогает. На помощь придет
Здесь вы можете предпринять вторую попытку найти фильм по обрывкам сюжета с помощью функции «поиск по ключевым словам» — ее вы найдете ближе к концу страницы. Кстати, форма для поиска фильма по комбинации актеров здесь тоже есть. А если владеете английским и можете выразить свое описание на этом языке, попробуйте глобальные сервисы вроде
Конечно, сюжет — не единственное, что может помочь. Например, вы помните, что этот фильм выигрывал «Оскар», и приблизительный год его выхода. Тогда можно вручную прогуляться по страницам «Википедии», посвященным этой премии, и найти нужную картину.
Просто спросите
Не можем не упомянуть этот вариант для ленивых — просто спросите в интернете, не утруждая себя поисками. Для этого подойдут как и ваша личная страница в любой соцсети, так и специальные группы, посвященные кино.
Опять же: для владеющих английским есть целый сайт
Еще пара других способов, как найти фильм
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