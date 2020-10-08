В Узде сотрудники ГАИ остановили велосипедиста с 3,9 промилле - и наклеили на велосипед фликер

Источник материала: Tut.by

Нетрезвого пенсионера на велосипеде остановили инспекторы в Узде, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 6 октября, около 17.35. Сотрудники ГАИ заметили мужчину, который ехал на велосипеде по проезжей части трассы Р61 Узда — Копыль — Гулевичи, виляя из стороны в сторону, и остановили его.

В ходе разбирательства выяснилось, что 70-летний велосипедист был пьян (3,9 промилле алкоголя), а его велосипед не был обозначен в соответствии с ПДД.

— Для безопасности инспекторы обозначили велосипед световозвращающим элементом, — проинформировали в ГАИ.