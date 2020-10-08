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В Узде сотрудники ГАИ остановили велосипедиста с 3,9 промилле - и наклеили на велосипед фликер

08.10.2020 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвого пенсионера на велосипеде остановили инспекторы в Узде, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 6 октября, около 17.35. Сотрудники ГАИ заметили мужчину, который ехал на велосипеде по проезжей части трассы Р61 Узда — Копыль — Гулевичи, виляя из стороны в сторону, и остановили его.

В ходе разбирательства выяснилось, что 70-летний велосипедист был пьян (3,9 промилле алкоголя), а его велосипед не был обозначен в соответствии с ПДД.

— Для безопасности инспекторы обозначили велосипед световозвращающим элементом, — проинформировали в ГАИ.

 
 
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70-летний велосипедист ехал по республиканской трассе, виляя из стороны в сторону.
 
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