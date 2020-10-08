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В Узде сотрудники ГАИ остановили велосипедиста с 3,9 промилле - и наклеили на велосипед фликер
Источник материала: Tut.by
Нетрезвого пенсионера на велосипеде остановили инспекторы в Узде,
Инцидент произошел 6 октября, около 17.35. Сотрудники ГАИ заметили мужчину, который ехал на велосипеде по проезжей части трассы Р61 Узда — Копыль — Гулевичи, виляя из стороны в сторону, и остановили его.
В ходе разбирательства выяснилось, что 70-летний велосипедист был пьян (3,9 промилле алкоголя), а его велосипед не был обозначен в соответствии с ПДД.
— Для безопасности инспекторы обозначили велосипед световозвращающим элементом, — проинформировали в ГАИ.
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70-летний велосипедист ехал по республиканской трассе, виляя из стороны в сторону.
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