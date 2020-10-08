«Будем качать попу». Тренировка для красивой фигуры от Станюты и Левченко

Источник материала: Tut.by

Крепкие мышцы пресса и бедер — важная составляющая женского здоровья и красивой фигуры. К тому же физические тренировки — отличный способ разгрузить голову и ненадолго избавиться от негативных эмоций. Так почему бы не отвлечься и не заняться этим прямо сейчас вместе с белорусскими спортсменами?

В новом выпуске проекта «Подход Станюты» , созданном вместе с Xiaomi , известная гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения для бедер, ягодиц и пресса. А баскетболистка Елена Левченко попробует их повторить. Сможете ли вы?

Выпуск был записан до задержания Елены Левченко. Редакция TUT.BY надеется, что Елена продолжает сохранять бодрость духа и скоро снова сможет приступить к тренировкам.

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.