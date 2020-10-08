|
«Будем качать попу». Тренировка для красивой фигуры от Станюты и Левченко
Источник материала: Tut.by
Крепкие мышцы пресса и бедер — важная составляющая женского здоровья и красивой фигуры. К тому же физические тренировки — отличный способ разгрузить голову и ненадолго избавиться от негативных эмоций. Так почему бы не отвлечься и не заняться этим прямо сейчас вместе с белорусскими спортсменами?
В новом выпуске проекта
Благодарим тренажерный зал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения для бедер, ягодиц и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)