Вам нужны выходные на Ибице? Рассказываем, как провести уикенд на острове и сколько это стоит

Источник материала: KYKY

Человеку нужен отдых, иначе он просто выгорит. Поэтому KYKY вместе с Get Your Tour Ibiza (Твой тур на Ибицу) решил рассказать, а главное – показать, как может выглядеть ваш отдых на одном из самых красивых испанских островов.

С Get Your Tour Ibiza вам не нужно будет ломать голову над тем, как организовать свой отдых. Компания предлагает развлечения для всех людей, вне зависимости от их мировоззрения, круга интересов, политической и сексуальной ориентации.

Если вы любите долго гулять по городу, выбирайте 6-часовую экскурсию, где вам покажут природный заповедник, бухты и рыбацкие хижины (стоимость тура от 120 до 300 евро). Можно заказать и 2-часовую прогулку, с погружением в старый город Ибицы Дальт Вила (стоимость тура от 110 до 175 евро).

Для тех, кому интересно посмотреть на место, где в 60-х жили хиппи, есть тур в Санта-Эулалия-де-Ронсана – это третий по величине курорт на Ибице, где идеально спокойно отдыхать с семьей (стоимость тура от 110 до 175 евро).

Еще вас могут свозить на соседний остров Форментера. Говорят, там можно достоверно узнать, что такое нирвана (стоимость 8-часового тура от 195 евро).

А если вам нравится индивидуальная программа, экскурсоводы подберут ее – нужно только рассказать, чего вам хочется от острова (стоимость рассчитывается на месте). И это далеко не все предложения – остальные туры смотрите на сайте Get Your Tour Ibiza .

Ребята из Get Your Tour Ibiza говорят, что набирают в экскурсоводы только тех, кого официально утвердило Министерство Туризма Ибицы – скучно с такими точно не будет. Если вам интересно узнать остров со всех его сторон – культурной, традиционной, ведической, гастрономической – можете бронировать туры хоть сейчас.

Справка: Get Your Tour Ibiza организовывает туры, в которые включены перелет и проживание на острове. Только интересные экскурсии по Ибице, которые можно заказать как из Беларуси, так и по прилете.



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