Нечто уникальное: сколько тысяч человек протестуют против режима Лукашенко рублём и не платят коммуналку

Источник материала: KYKY

После активных призывов ряда крупных оппозиционных телеграм-каналов прекратить финансировать диктатуру Александра Лукашенко по крайней мере в Минске заметно выросло число должников по коммунальным услугам. Портал Naviny попытался узнать , как много людей объявили бойкот оплате ЖКУ из политических соображений, и это нечто уникальное.

Отдел по взысканию дебиторской задолженности «Единого рассчетно-кассового центра Минска» сообщил свежие данные. Если сравнивать с июлем, доля решивших не платить коммуналку в августе выросла на 3,53% — до 10,39% от числа жилищных хозяйств.

Счета за коммуналку в августе выставили 798 366 жилищным хозяйствам минчан. Поэтому, по оценке Naviny, более чем 28 тысяч семей, оказавшихся в числе должников по итогам августа, бойкотирует оплату ЖКУ по политическим мотивам — на свой страх и риск.