Посольство Литва в Беларуси приостановило прием документов на визы

Источник материала: АФН

Визовые центры и посольство Литвы в Беларуси приостановили прием документов на визы, сообщило посольство Литвы.

"В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Между тем, на форумах появились сообщения о том, что визовые центры и посольство Польши также прекратили прием документов на визы.

В минувшую среду, 7 октября, Генконсульство Польши в Гродно сообщило о прекращении приема граждан по всем вопросам, за исключением очень срочных, не уточнив причины работы консульства.

Накануне, 6 октября, Литва и Польша отозвали своих послов для консультаций. Сегодня, польские СМИ сообщили, что Польша готова выполнить рекомендацию белорусской стороны по сокращению штата своей дипмиссии в Беларуси и отзывает 32 дипломата.