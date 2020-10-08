Беларусь вводит временное ограничение на экспорт макулатуры

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси ввело временное ограничение на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС, следует из постановления Совмина №579 от 3 октября 2020 года.

Согласно документу, экспорт будет осуществляться по разовым лицензиям МАРТ РБ по согласованию с концерном Беллесбумпром.

Свое решение правительство обосновало тем, что нерегулируемый экспорт макулатуры приводит к простоям перерабатывающих предприятий на сроки от 5 до 15 дней в месяц. В частности, в январе-июле 2020 года загрузка производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий из-за нехватки сырья составила 61%.

За 1-ю половину 2020 года экспорта макулатуры 37,2 тыс. тонн, что в 2 раза превышает экспорт всего 2019 года. Ранее, ограничение на экспорт макулатуры из Беларуси действовал с мая 2016 по июль 2019 года.