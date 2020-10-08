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Беларусь вводит временное ограничение на экспорт макулатуры

08.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси ввело временное ограничение на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС, следует из постановления Совмина №579 от 3 октября 2020 года.

Согласно документу, экспорт будет осуществляться по разовым лицензиям МАРТ РБ по согласованию с концерном Беллесбумпром.

Свое решение правительство обосновало тем, что нерегулируемый экспорт макулатуры приводит к простоям перерабатывающих предприятий на сроки от 5 до 15 дней в месяц. В частности, в январе-июле 2020 года загрузка производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий из-за нехватки сырья составила 61%.

За 1-ю половину 2020 года экспорта макулатуры 37,2 тыс. тонн, что в 2 раза превышает экспорт всего 2019 года. Ранее, ограничение на экспорт макулатуры из Беларуси действовал с мая 2016 по июль 2019 года.

 
 
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Правительство Беларуси ввело временное ограничение на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС, следует из постановления Совмина №579 от 3 октября 2020 года.
 
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