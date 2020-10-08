Суд по делу Tut.bу приостановили до 26 октября





Рассмотрение его назначено как раз на 26-е. И если предупреждения будут признаны недействительными, у Мининформа пропадут основания для подачи иска в суд.





Как известно, 8 октября Экономический суд начал рассматривать иск Мининформа о лишении TUT.by статуса СМИ. Чиновники его приостановили до 30 декабря 2020-го. Теперь Экономический суд будет ждать, когда более высокая инстанция — Верховный суд — примет решение.