ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорск: правозащитника БХК задержали до суда вместе с велосипедом

08.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Солигорске 6 октября сотрудниками милиции был задержан правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Леонид Мархотко.


Леонид Мархотко, представитель БХК в Солигорске



Как сообщили «Весне» родственники задержанного, Мархотко во вторник вечером на велосипеде направлялся в сторону дома. Его остановили и вместе с велосипедом забрали в автомобиль.

Только на второй день стало известно, что Леонид содержится в РОВД до суда.

Родственникам дежурный сотрудник милиции сообщил только то, что на правозащитника заведено административное дело и его до суда могут содержать под стражей 72 часа.

Им всё же удалось передать Леониду теплую одежду и необходимые лекарства.

О дате, к которой назначено рассмотрение административного дела - пока ничего неизвестно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Солигорске 6 октября сотрудниками милиции был задержан правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Леонид Мархотко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скончался Михаил Иоффе, легендарный брестчанин, бывший директор «Брестгазоаппарат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика