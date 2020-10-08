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Солигорск: правозащитника БХК задержали до суда вместе с велосипедом
Источник материала: Партизан
В Солигорске 6 октября сотрудниками милиции был задержан правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Леонид Мархотко.
Леонид Мархотко, представитель БХК в Солигорске
Как сообщили
Только на второй день стало известно, что Леонид содержится в РОВД до суда.
Родственникам дежурный сотрудник милиции сообщил только то, что на правозащитника заведено административное дело и его до суда могут содержать под стражей 72 часа.
Им всё же удалось передать Леониду теплую одежду и необходимые лекарства.
О дате, к которой назначено рассмотрение административного дела - пока ничего неизвестно.
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В Солигорске 6 октября сотрудниками милиции был задержан правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Леонид Мархотко.
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