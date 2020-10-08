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Без переплат. Нацбанк хочет ограничить пеню за просрочки по кредитам

08.10.2020 11:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В частности, в статью 145 Банковского кодекса, которая определят сумму процентов по выданным кредитам предлагается внести следующий пункт:

«Не допускается установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок».

Кроме того, Нацбанк предлагает ограничить и максимальную сумму пени по просроченному кредиту. Так, «в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) иных обязательств, вытекающих из кредитного договора, сумма неустойки (штрафа, пени) в год не может превышать по краткосрочным кредитам (до года - прим. Myfin.by)20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным кредитам 10% от суммы предоставленного кредита.

Максимальная сумма пени по овердрафтным кредитам и кредитам с возобновляемой кредитной линией не должна будет превышать суммы предоставленного кредита.

Что это значит?

Максимальная сумма штрафа или пени по кредиту за его несвоевременное погашение сотсавит 10% для долгосрочных кредитов и 20% для краткосрочных. На данный момент изменения в Банковский кодекс еще не внесены и находятся на стадии общественного обсуждения.

Текст: Владимир Лужнёв
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