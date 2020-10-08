Новое поколение процессоров Intel выйдет в первом квартале 2021 года

Источник материала: Onliner

Вице-президент Intel Джон Бонини сообщил, что 11-е поколение процессоров Intel Core под кодовым названием Rocket Lake будет представлено в первом квартале 2021 года. Тогда же процессоры для настольных компьютеров и поступят в продажу. Они будут обеспечивать поддержку PCIe 4.0. «Это будет еще один фантастический процессор для игр, и мы рады раскрыть более подробную информацию в ближайшем будущем», — написал он в своем блоге.

Тайминг этого заявления довольно важен, так как 8 октября конкуренты из AMD представят свои процессоры Ryzen нового поколения на архитектуре Zen 3. Предполагается, что эти процессоры обгонят «синих» по многим показателям.

Известно, что чипсеты Intel 500-й серии будут запущены в марте 2021 года. Компания может запустить одновременно с ними и процессоры.