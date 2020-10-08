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Новое поколение процессоров Intel выйдет в первом квартале 2021 года

08.10.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вице-президент Intel Джон Бонини сообщил, что 11-е поколение процессоров Intel Core под кодовым названием Rocket Lake будет представлено в первом квартале 2021 года. Тогда же процессоры для настольных компьютеров и поступят в продажу. Они будут обеспечивать поддержку PCIe 4.0. «Это будет еще один фантастический процессор для игр, и мы рады раскрыть более подробную информацию в ближайшем будущем», — написал он в своем блоге.

Тайминг этого заявления довольно важен, так как 8 октября конкуренты из AMD представят свои процессоры Ryzen нового поколения на архитектуре Zen 3. Предполагается, что эти процессоры обгонят «синих» по многим показателям.

Известно, что чипсеты Intel 500-й серии будут запущены в марте 2021 года. Компания может запустить одновременно с ними и процессоры.

Процессор Intel Core i7-10700K
3 отзыва
Comet Lake, LGA1200, 8 ядер, частота 5.1/3.8 ГГц, кэш 16 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 125W
1106 р.
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Вице-президент Intel Джон Бонини сообщил, что 11-е поколение процессоров Intel Core под кодовым названием Rocket Lake будет представлено в первом квартале 2021 года. Тогда же...
 
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