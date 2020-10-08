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«Девушка лежала вся белая». Пассажирка мотоцикла пострадала в попутном столкновении с Audi

08.10.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О ДТП с участием мотоциклиста неподалеку от перекрестка Притыцкого — Ольшевского сообщил форумчанин s.sechko: «Девушка лежала вся белая, без сознания. Приехала скорая и реанимация. Ехал обратно — девушки уже не было». В ГАИ рассказали, мотоциклист сначала врезался в бордюр, а потом — в автомобиль.

По данным столичной Госавтоинспекции, мотоциклом Honda управлял мужчина 1989 года рождения, вместе с ним ехал пассажир 1991 года рождения.

«Мотоцикл двигался по улице Притыцкого (со стороны улицы Берута в направлении улицы Ольшевского), — привели предварительную версию инспекторы. — При перестроении со второй полосы в третью водитель Honda не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. От удара мотоцикл отбросило на остановившийся впереди автомобиль Audi».

«Девушка лежала вся белая». Пассажирка мотоцикла пострадала в попутном столкновении с Audi

В результате ДТП пассажир мотоцикла с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

«Девушка лежала вся белая». Пассажирка мотоцикла пострадала в попутном столкновении с Audi

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Теги: Минск
 
 
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О ДТП с участием мотоциклиста неподалеку от перекрестка Притыцкого — Ольшевского сообщил форумчанин s.sechko: «Девушка лежала вся белая, без сознания. Приехала...
 
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