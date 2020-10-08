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Новый Kia Mohave начнут продавать в России 2 ноября

08.10.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Корейская компания Kia назвала дату начала продаж в России рамного вседорожника Mohave нового поколения. Машина появится у дилеров РФ 2 ноября текущего года. Такую информацию распространил пресс-центр производителя.

Цены и комплектации объявят позже — ближе к старту продаж. Наверняка прайс будет зависеть от курса доллара по отношению к российскому рублю. Несмотря на то, что вседорожник собирают в Калининграде, компоненты для производства (крупноузлового) поставляются на «Автотор» из Южной Кореи, а значит, за иностранную валюту.

Нынешнее поколение Kia Mohave имеет конструкцию с несущей рамой, полный привод с электронным управлением и режимами езды Terrain Mode. В арсенале модели «раздатка» с понижающей передачей и электронно-управляемая блокировка дифференциала. Машина прямо с завода готова к выезду за пределы асфальта. Российским покупателям предложат только 3-литровый дизельный вариант. V6 развивает 249 л. с. и 8-АКП (классический «автомат»).

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Корейская компания Kia назвала дату начала продаж в России рамного вседорожника Mohave нового поколения. Машина появится у дилеров РФ 2 ноября текущего года. Такую...
 
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