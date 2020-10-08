Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко собрал совещание, на которое вызваны руководители Минздрава, медики и глава Администрации президента. Об этом сообщает «Пул Первого». Тема — «готовность системы здравоохранения к эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями».

Напомним, ранее Минздрав объявил о второй волне эпидемии. И посоветовал белорусам вчетверо сократить количество контактов.

В то же время до этого шла речь о рекомендациях, теперь же по итогам совещания могут последовать конкретные административные решения. Участвуют и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, главный санитарный врач страны Александр Тарасенко, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи.

«Очевидно, что она снова вошла в интенсивную фазу распространения. Идет вторая волна, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. — Сегодня рассмотрим несколько блоков проблем, связанных с новой эпидемической реальностью, в которой нам приходится жить и существовать».

Он также привел некоторые данные о том, как оплачивалась работа медиков в «красной зоне»: «Как мне докладывают, несмотря на жесткие бюджетные ограничения текущего года, уже выплачено более 300 миллионов рублей в качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными COVID-19». И уточнил: «Повторяю: людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, всякое может быть, люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать. Но и перегибов не должно быть, типа того, что заглянул в палату одним глазом — получил надбавку. Этого быть не должно».

Вообще же, полученный с марта белорусами опыт Александр Лукашенко считает бесценным — в том числе для всего мира. Хоть никто и не поблагодарит: «Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску».

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